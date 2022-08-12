Обездвижить цель: кадры тренировки команды РФ для конкурса «Верный друг» в Узбекистане

Российская команда использует бельгийских и немецких овчарок. Сила их укуса колеблется от 180 до 315 килограммов на квадратный сантиметр - это позволяет надежно держать противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с тренировки военных кинологов России, которые готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Верный друг». На этот раз конкурсанты отрабатывают этап «Защитная служба».

Военные кинологи отработали элементы управления собакой: это «Поиск нарушителя», «Удержание и облаивание», а также «Предотвращение попытки бегства нарушителя».

Российская команда использует бельгийских и немецких овчарок. Сила их укуса колеблется от 180 до 315 килограммов на квадратный сантиметр - это позволяет надежно держать противника.

В 2022 году конкурс «Верный друг» проходит в Узбекистане, на базе Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища недалеко от Ташкента. В нем участвуют команды из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Полярная звезда» отработали десантирование на тренажере в Белоруссии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов