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Участники конкурса «Полярная звезда» отработали десантирование в Белоруссии на тренажере

15:16 12.08.2022
Российская команда провела тренировки по десантированию беспарашютным способом, а также закрепила навыки групповой эвакуации с вертолета с применением страховочных систем.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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В Белоруссии участники конкурса «Полярная звезда - 2022» провели тренировки по высаживанию с вертолета без парашюта. Военнослужащие практиковались в технике быстрого спуска по тросу на воздушно-десантном комплексе.

В ходе занятий бойцы провели укладку парашютов и подготовили парашютно-десантные мешки, предназначенные для десантирования боеприпасов, снаряжения и другого военного имущества.

Состязания подразделений специального назначения пройдут на базе полигона Брестский с 14 по 26 августа.

Ранее военные медики на тренировке в Петербурге показали, как оказывать первую помощь в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2022.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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