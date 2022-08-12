День службы сотрудников ФСБ на границах с Донбассом будут засчитывать за два

Кроме того, время непрерывного нахождения сотрудников ФСБ на излечении в медучреждениях в случае получения различных увечий будет рассчитываться как один месяц военной службы за два.

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Один рабочий день сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в районах, примыкающих к зонам проведения спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине, будет засчитываться за два. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Засчитывать... один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за два дня», - говорится в документе.

Кроме того, из указа следует, что время непрерывного нахождения сотрудников ФСБ на излечении в медучреждениях в случае получения различных увечий будет рассчитываться как один месяц военной службы за два.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении и заслушал доклад главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. В заседании Совбеза РФ также приняли участие председатель Совета Федерации, замглавы Совбеза, руководители МВД и ФСБ, а также глава президентской администрации.