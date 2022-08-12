В стране и мире Шойгу на совещании Путина с членами Совбеза РФ доложил о ситуации с безопасностью Ян Брацкий В заседании Совбеза РФ также приняли участие председатель Совета Федерации, замглавы Совбеза, руководители МВД и ФСБ, а также глава президентской администрации. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении и заслушал доклад главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. «У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова на военном направлении. Докладчик - министр обороны Сергей Шойгу. Начнем работать», - сказал президент. Помимо Сергея Шойгу в совещании участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, главы МВД и ФСБ Владимир Колокольцев и Александр Бортников, а также другие члены Совбеза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика