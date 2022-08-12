Дважды попавшую в ДТП актрису Энн Хеч могут отключить от аппарата ИВЛ

По данным британской газеты, состояние Хеч оценивается как критическое. Она остается жива лишь «технически», так как подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

© Фото: Mayer, face to face, globallookpress

Находящуюся в состоянии комы американскую актрису Энн Хеч, которая попала в ДТП 5 августа, готовы отключить от аппарата жизнеобеспечения в связи с тем, что медики диагностировали у 53-летней пострадавшей смерть головного мозга. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на родственников киноактрисы.

«К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», - заявили родные артистки.

По данным издания, состояние Хеч оценивается как критическое. Она остается жива лишь «технически», так как подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе актриса, известная по таким фильмам, как «Шесть дней, семь ночей», «Вулкан», «Донни Браско», стала участницей сразу двух аварий в Лос-Анджелесе и была госпитализирована в медучреждение. Сначала Энн Хеч врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а затем - в здание дома, после чего случился пожар.

Онлайн-таблоид TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писал, что во время ДТП артистка находилась в состоянии наркотического опьянения. В крови Хеч были обнаружены следы кокаина и фентанила.

Накануне стало известно, что в Липецке произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль столкнулся с реанимационным автомобилем, который вез пациента в медучреждение, после чего реанимобиль перевернулся. Человек, которого перевозили в реанимобиле в медицинское учреждение, скончался. В результате происшествия пострадали еще три человека.