В Липецке при столкновении реанимобиля и легковушки погиб пациент

В результате происшествия также пострадали водитель легкового автомобиля, фельдшер скорой помощи и жена пациента, которого она сопровождала в реанимобиле.

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В Липецке произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль столкнулся с реанимационным автомобилем, который вез пациента в медучреждение, после чего реанимобиль перевернулся. Об этом заявила руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

«В Липецке на пересечении улиц Советской и Горького произошло ДТП с реанимобилем и легковым автомобилем. Реанимобиль перевозил пациента, ехали в медицинское учреждение. Есть пострадавшие, их число уточняется», - передает ее слова ТАСС.

По данным собеседника агентства, столкновение произошло с автомобилем Opel, а реанимобиль ехал с включенными спецсигналами.

«Человек, которого перевозили в реанимобиле в медицинское учреждение, скончался. Также есть двое пострадавших, находившиеся в момент происшествия в реанимобиле. Число пострадавших может измениться», - позже сообщила Снежкова.

Спустя некоторое время руководитель пресс-службы рассказала, что число пострадавших возросло до трех. Среди них был водитель автомобиля Opel, фельдшер скорой помощи и жена пациента, которого она сопровождала в реанимобиле. Снежкова уточнила, что причина смерти перевозимого пациента будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

Накануне стало известно, что двое детей и трое взрослых погибли при столкновении грузовика с легковым авто на трассе в Ростовской области. ДТП произошло на 20 км автодороги «Волгодонск - Зимовники». По данным УГИБДД, у большегруза «Тонар» лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ -2110».