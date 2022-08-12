Банк России не исключил повторения мирового кризиса 2007-2008 годов

При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт.

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Банк России не исключает рисков повторения мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с тем, который был в 2007-2008 годах. Об этом говорится в проекте основных направлений единой денежно-кредитной политики на ближайшие годы.

«При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», - добавили в Центробанке.

Напомним, недавно первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что современный мир вступил в череду глобальных кризисов. По его мнению, мировое сообщество еще не успело прийти в себя после пандемии коронавируса, как наступил энергетический и глобальный продовольственный кризис.

По его мнению, кризис в большей степени возник из-за ошибок европейских политиков, «которые не продумали свои действия». Тем самым цены на газ выросли в несколько раз, что стало причиной проблем не только для Европы, но и для других стран. Продовольственный кризис, как уточнил вице-премьер, стал следствием энергетического.