Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Появились кадры момента попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы СКА Всеволода Малкова. Вскоре после инцидента, произошедшего в этот четверг на тренировке, школьник скончался в больнице Санкт-Петербурга.

На кадрах видно, что на помощь юному спортсмену сразу же пришли его партнеры и тренер. Также оперативно прибыл командный медик, вызвавший быстро скорую помощь.

Прибывшая бригада скорой приступила к реанимации. Однако спасти молодого спортсмена не смогли.

Хоккейный клуб СКА уже выразил соболезнования близким Всеволода. Клуб пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего, а также провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.