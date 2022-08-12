Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Всеволод Малков скончался в больнице Санкт-Петербурга.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Появились кадры момента попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы СКА Всеволода Малкова. Вскоре после инцидента, произошедшего в этот четверг на тренировке, школьник скончался в больнице Санкт-Петербурга.
На кадрах видно, что на помощь юному спортсмену сразу же пришли его партнеры и тренер. Также оперативно прибыл командный медик, вызвавший быстро скорую помощь.
Прибывшая бригада скорой приступила к реанимации. Однако спасти молодого спортсмена не смогли.
Хоккейный клуб СКА уже выразил соболезнования близким Всеволода. Клуб пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего, а также провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.