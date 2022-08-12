У хоккеиста школы СКА после удара шайбы в грудь остановилось сердце
Трагедия произошла во время тренировки, врачи скорой не смогли реанимировать мальчика.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Хоккеист школы СКА Всеволод Малков 2008 года рождения трагически погиб на тренировке. О несчастном случае сообщается на официальном сайте команды.
«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 11 августа. После броска шайба попал в грудь юноши. Командный врач пытался оказать первую помощь. Прибывшая бригада скорой приступила к реанимации, но спасти молодого спортсмена не смогли. Он скончался в больнице.