Суд отправил «скопинского маньяка» под домашний арест до 7 октября

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В пятницу Скопинский районный суд Рязанской области отправил на два месяца под домашний арест Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Мужчину подозревают в сокрытии убийства, произошедшего 2 августа в его доме. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ.

Ранее стало известно, что 7 августа во дворе заброшенного дома нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Жертву убили за пять дней до этого в ходе пьяной ссоры, произошедшей в доме Мохова.

В убийстве подозревается знакомый «скопинского маньяка». Чтобы скрыть следы убийства, он решил перенести тело из дома, в чем Мохов якобы помогал ему.

Напомним, Мохов известен тем, что четыре года удерживал у себя в подвале двух несовершеннолетних девушек. Отсидев за это в колонии 17 лет, он вышел на свободу в прошлом году.