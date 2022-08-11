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Мэр Берлина не удивилась словам Вована и Лексуса о краже гумпомощи Украине

Игнат Далакян
15:34 11.08.2022
Бургомистр Берлина лишь наивно понадеялась, что те, кто ее украл, все равно отправят ее на благие нужды.
© Видео: Russiacalling, Telegram © Фото: Russiacalling, Telegram
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) продолжают разыгрывать европейских политиков. На очереди оказалась мэр Берлина Франциска Гиффай.

Пранкеры, представляясь мэром Киева «Кличко», поблагодарили Франциску Гиффай за выделенную Европейским союзом гуманитарную помощь Украине, однако, сообщили, что некая его часть была разворована. В ответ на это заявление мэр Берлина лишь наивно понадеялась, что те, кто ее украл все равно отправят ее на благие нужды.

«Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям», - сказала она.

В ходе разговора бургомистр Берлина Франциска Гиффай подтвердила, что существует ряд серьезных проблем с прибывающими украинскими беженцами, но в отличие от своего испанского коллеги отказалась высылать их на Украину для участия в боевых действиях.

Гиффай решила помочь Киеву и с «другой стороны» - глава Берлина пообещала помочь с организацией гей-парада в украинской столице.

Ранее Вован и Лексус разыграли мэра испанской столицы Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду. Глава Мадрида согласился помочь «Кличко» в проведении необычного перформанса на предстоящей встрече саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

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