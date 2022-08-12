Минобороны России: уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Эта РЛС вошла в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетными войсками и артиллерией.
«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США», - заметил Конашенков.