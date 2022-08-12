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Ориентирование на местности: как военные топографы готовятся к конкурсу «Меридиан» в Казахстане

11:30 12.08.2022
Военным топографам необходимо пройти маршрут около шести километров и найти 15 контрольных точек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Топографические расчеты конкурса «Меридиан» продолжают тренировки этапа «Азимут», сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2022 (АрМИ-2022).

На данном этапе военные топографы должны продемонстрировать свои умения ориентироваться на местности при помощи компаса. Необходимо пройти маршрут около шести километров и найти 15 контрольных точек.

Согласно положению о конкурсе «Меридиан», запрещается использование GPS/ГЛОНАСС аппаратуры и мультимедийных устройств. Фиксация прохождения контрольных точек осуществляется при помощи электронной системы. Победу одержит топогеодезический расчет, показавший лучшее время.

После тренировочного маршрута участники обсудили особенности трассы, местности, природы, рельефа. Пожелали друг другу удачи и красивой победы.

В международном конкурсе «Меридиан» участвуют военные топографы России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Китая, Узбекистана, Казахстана и Ирана. Соревнования пройдут с 13 по 22 августа на полигоне Амандык в Казахстане.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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