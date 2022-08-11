Скорость и выносливость: команда РФ проходит трассу топографического квадратлона конкурса «Меридиан» в Казахстане

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

На полигоне Амандык в Казахстане российская команда военных топографов отрабатывает прохождение трассы топографического квадратлона. Это основной и самый сложный этап конкурса «Меридиан», который проводится в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр АрМИ.

Военные топографы соревнуются в скорости и выносливости, выполняя целую череду специальных заданий: определение цели, проложение висячего полигонометрического хода, подбор и склейка топографических карт, сбор топографического пазла, прохождение полосы препятствий.

Главное оружие на этапе - геодезический измерительный прибор тахеометр. Он позволяет определять расстояния, высоты и углы в линейных плоскостях. В состав топогеодезического расчета, выходящего на старт, входит начальник расчета, старший топогеодезист и топогеодезист. Задания распределены индивидуально по участникам.

Данный этап предусматривает прохождение маршрута сразу двумя расчетами. В первом забеге будут участвовать военнослужащие Китая и Узбекистана, во втором - топографы Казахстана и России, в третьем — расчеты Белоруссии и Вьетнама, в четвертом - команда Армении. Два женских расчета российской команды будут выступать в отдельном зачете, соревнуясь между собой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов