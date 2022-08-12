В стране и мире МВТФ Армия-2022 Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут на форуме «Армия-2022» Ян Брацкий Помимо этого, посетителям представят и другие новинки, которые до этого не демонстрировались широкой публике. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Роскосмос презентует макет перспективной российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022», сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке», - отметили в госкорпорации. Помимо этого, посетителей ждут прочие новинки, ранее не представленные широкой публике. Это роботехнический комплекс «Маркер» и сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки для космических аппаратов. Ранее Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как, предположительно, будет выглядеть будущая Российская орбитальная служебная станция. © Роскосмос До этого в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года. Также он сообщил о старте формирования Российской орбитальной станции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика