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Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут на форуме «Армия-2022»

Ян Брацкий
10:32 12.08.2022
Помимо этого, посетителям представят и другие новинки, которые до этого не демонстрировались широкой публике.
Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут на форуме «Армия-2022»
© Фото: Роскосмос
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Роскосмос презентует макет перспективной российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке», - отметили в госкорпорации.

Помимо этого, посетителей ждут прочие новинки, ранее не представленные широкой публике. Это роботехнический комплекс «Маркер» и сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки для космических аппаратов. Ранее Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как, предположительно, будет выглядеть будущая Российская орбитальная служебная станция.

© Роскосмос

До этого в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года. Также он сообщил о старте формирования Российской орбитальной станции.

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