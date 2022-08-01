В Екатеринбурге открыли памятники специальной авиационной техники тыла

Для гостей мероприятия продемонстрировали слаженность подразделений МТО авиационного полка по заправке и обслуживанию транспортных самолетов и вертолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В День тыла Вооруженных сил Российской Федерации на территории военного аэродрома «Кольцово» в Екатеринбурге прошло открытие памятника специальной авиационной техники материально-технического обеспечения (МТО).

Две специальные машины, предназначенные для заправки топливом и подачи электрического питания для запуска двигателей самолетов и вертолетов пополнили филиал парка «Патриот» авиационной и противовоздушной обороны, расположенной на территории военного аэродрома «Кольцово» Центрального военного округа. В торжественной церемонии открытия приняли участие командование объединения ВВС и ПВО, транспортного смешанного авиационного полка и ветераны военной службы, а также юнармейцы.

Гостям мероприятия также показали слаженность подразделений МТО авиационного полка по заправке и обслуживанию транспортных самолетов и вертолетов.

Напомним, в день профессионального праздника в подразделениях материально-технического обеспечения Западного военного округа особо отличившихся бойцов наградили государственными и ведомственными медалями, знаками отличия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.