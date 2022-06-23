Британия запретила ввоз в РФ авиатоплива и фунтов

Также запрещен ввоз всего, что может быть связано с химическим и биологическим оружием.

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Лондон ввел очередные санкции против России. Согласно документу, Соединенное Королевство прекращает поставки авиационного топлива, фунтовых банкнот, технологий и товаров, связанных с химическим и биологическим оружием.

Также запрещается продажа технологий в сфере морских перевозок. Запрещен импорт и покупка российских товаров, приносящих доход. В большинстве указанных случаев речь также идет о запрете технической помощи, финансовых и брокерских услуг. Все детали новых санкций опубликованы на сайте британского правительства.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российского золота. Лидеры стран ЕС намерены продолжить работу над санкционными пакетами, «в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода».