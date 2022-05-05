В Госдепе признали соблюдение Россией договора СНВ-3

В августе этого года запланирована обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия.

© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Россия по-прежнему соблюдает все пункты Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил американский дипломат Брюс Тернер, занимающийся вопросами контроля над вооружениями в Госдепе США.

«Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности. Это ключ к достижению конечной цели - мира без ядерного оружия. Россия по-прежнему соблюдает новый ДСНВ», - сказал он.

Тернер также надеется внести свой вклад в достижение положительных результатов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она проходит раз в пять лет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры о ядерной войне начинает Запад. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что именно Российская Федерация много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных держав с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.