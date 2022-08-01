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Эксперт заявил о риске появления радиоактивной рыбы у берегов России из-за утечки на АЭС в Японии

Ирина Елагина
19:01 01.08.2022
Зараженная радиацией рыба и горячие частицы. Авторитетный эколог Андрей Фролов объяснил, чем опасна утечка на АЭС в Японии для жителей Дальнего Востока.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alpsdake, Wikimedia
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Авторитетный эколог Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций г. Москвы, прокомментировал заявление руководства японской АЭС «Михама» о том, что произошедшая сегодня утечка радиоактивной  воды не причинит вреда окружающей среде.

По мнению эксперта, от Японии до России достаточно далеко и прямой угрозы для жителей Владивостока, Курил или Сахалина нет. К тому же течение относит зараженную воду в сторону Америки, а не к российскому побережью.

«От Японии до Владивостока порядка тысячи километров, это как от Москвы до Крыма. Плюс особенности течения. Почему на Курилах и Сахалине холодно, а в Японии тепло? Потому что основное течение идет вдоль Берингова пролива с севера на юг мимо Камчатки, Курил, как раз до середины Японии. А с юга через Филиппины идет южное и теплое течение, тоже до середины Японии. Здесь оба течения поворачивают и идут на восток, в сторону Америки. Поэтому все, что проливается сейчас на АЭС, уносится не в сторону материка, а в сторону Америки, Гавайских островов», - отметил Фролов.

Тем не менее эксперт считает, что есть риск заражения радиацией рыбы, которая может приплыть к берегам Камчатки или Сахалина. 

«Утечка - угроза для водных организмов, которые могут эту воду воспринять. Они мигрируют. Селедка может приплыть из этого района к Сахалину или Камчатке. Или лососевые. Для них в океане границ нет. Плавают как хотят. Когда была авария на Фукусиме, общий радиационный фон в Тихом океане повысился в два раза. Хотя он громадный, занимает полпланеты. Для человека это было не опасно, но для планеты это был существенный удар. Сейчас утечка гораздо меньше, чем при Фукусиме. Но есть риск, что какие-то микроорганизмы получат заражение и могут попасть в пищевые цепочки и попасть в организм человека. Но уровень радиации предельных концентраций все равно не достигнет», - сказал он.

Андрей Фролов объяснил, что самое опасное, если произошла утечка воды с так называемыми горячими частицами.

«Неизвестно, какая вода утекла. Опасность радиации не в том, что общий фон повышается, он мало воздействует на организм. Есть так называемые горячие частицы - пыль, сажа, они могут нести гораздо больше загрязненности, чем общий фон. Если горячие частицы попадают в пищевод, это может вызвать рак желудка. Это редкий случай, но теоретически это возможно», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня на третьем реакторе атомной электростанции «Михама» на японском острове Хонсю произошла утечка семи тонн радиоактивной воды.

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