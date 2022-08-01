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Kyodo: на АЭС «Михама» в Японии произошла утечка радиоактивной воды

Алексей Курильченко
13:22 01.08.2022
Компания-оператор утверждает, что утечка не повлияет на окружающую среду.
Kyodo: на АЭС «Михама» в Японии произошла утечка радиоактивной воды
© Фото: Alpsdake, Wikimedia
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На третьем реакторе атомной электростанции «Михама» на японском острове Хонсю произошла утечка семи тонн  радиоактивной воды. Об этом сообщает  компания Kansai Electric Power.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo, утечка не повлияет на окружающую среду. Уточняется, что реактору уже более 40 лет.

В январе на японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла утечка как минимум четырех тонн раствора, использующегося для поддержания ледяной стены под АЭС. Нехватка части раствора в специальных баках якобы была замечена еще на прошлой неделе.

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