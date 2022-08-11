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Генпрокуратура ДНР считает терактом удар ВСУ по изолятору в Еленовке

Ян Брацкий
07:38 11.08.2022
Удар по СИЗО в Еленовке вооруженные силы Украины нанесли 29 июля из РСЗО HIMARS.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба Южного военного округа
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Обстрел изолятора со сложившими оружие украинскими военнослужащими в Еленовке расследуется по статье «Теракт». Об этом заявила представитель Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Чернявская.

«Извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз. По данным следствия, в результате обстрела погиб 51 военнослужащий вооруженных формирований Украины, ранения получили 142 человека. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта, по пункту "б" части 3-й статьи 229-й Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», - сказала Чернявская.

Подразделения ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке 29 июля из РСЗО HIMARS. Это произошло сразу после того, как заключенные в СИЗО боевики украинских нацбатов начали давать показания и рассказывать о совершенных военных преступлениях. Ранее глава ДНР заявил, что трибунал над украинскими националистами состоится после завершения следственных процедур.

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