В стране и мире Генпрокуратура ДНР считает терактом удар ВСУ по изолятору в Еленовке Ян Брацкий Удар по СИЗО в Еленовке вооруженные силы Украины нанесли 29 июля из РСЗО HIMARS. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба Южного военного округа Читайте нас на: Обстрел изолятора со сложившими оружие украинскими военнослужащими в Еленовке расследуется по статье «Теракт». Об этом заявила представитель Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Чернявская. «Извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз. По данным следствия, в результате обстрела погиб 51 военнослужащий вооруженных формирований Украины, ранения получили 142 человека. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта, по пункту "б" части 3-й статьи 229-й Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», - сказала Чернявская. Подразделения ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке 29 июля из РСЗО HIMARS. Это произошло сразу после того, как заключенные в СИЗО боевики украинских нацбатов начали давать показания и рассказывать о совершенных военных преступлениях. Ранее глава ДНР заявил, что трибунал над украинскими националистами состоится после завершения следственных процедур. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика