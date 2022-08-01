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«Им не разрешали заселяться, они могли взорвать дома»: солдат Нацгвардии Украины описал, как ВСУ взрывали дома мирных жителей

17:26 01.08.2022
Сложивший оружие военный также рассказал, как от рук ВСУ загорелся продуктовый рынок, после того как охрана не дала боевикам совершить акт мародерства на его территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Добровольно сложивший оружие солдат Национальной гвардии Украины рассказал, как украинские военные обращались с мирными жителями, если те не пускали их в свои дома. Он также описал, как ВСУ пытались совершить акты мародерства на рынках в Северодонецке и Лисичанске.

«Когда заходили в дома, им не разрешали заселяться, они могли через два-три часа взорвать эти дома минометами. Также рынки в Северодонецке и Лисичанске. Когда попросили помародерить, это по слухам от жителей, охрана не пустила. Через два часа загорелся рынок продуктовый», - рассказал мужчина.

Ранее сложивший оружие военнослужащий ВСУ Валерий Гришко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины ставит перед военнослужащими задачи, которые невозможно выполнить. Он добавил, что на позициях ВСУ под Харьковом творился хаос.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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