МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ из-за комментария о гибели наемника

Российский дипломат выразил в соцсетях сожаление, что СМИ Швеции создают «позитивный и высокоморальный образ обыкновенного наемника».

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Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать представителя посольства России, который прокомментировал в соцсетях гибель наемника страны на Украине. Дипломат написал, что выражает сожаление из-за того, что шведские СМИ создают «позитивный и высокоморальный образ обыкновенного наемника».

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», - цитирует ТАСС сообщение министерства.

В июле стало известно, что в ходе боев под Донецком погиб шведский лейтенант, ранее служивший в военно-воздушных силах страны. В ходе боевых действий 28-летний мужчина получил смертельное ранение осколком гранаты в грудь.