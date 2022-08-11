В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg назвал Москву победителем в нефтяном противостоянии

Ян Брацкий
07:11 11.08.2022
По мнению обозревателя Хавьера Бласа, это станет еще более очевидно после вступления в силу нефтяного эмбарго.
Bloomberg назвал Москву победителем в нефтяном противостоянии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, о чем ясно свидетельствуют объемы производства топлива и его цены на внешних рынках. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его данным, в прошлом месяце в России добыли почти 10,8 миллиона баррелей в день.

«Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», - указывает Блас.

Что касается стоимости углеводородов, то и здесь Россия восстанавливает свои позиции за счет ограниченного предложения на рынке, уточнил обозреватель.

«По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», - уверен он.

Блас считает, что основные события на энергетическом рынке еще впереди. Когда в ноябре вступят в силу ограничения на поставки российской нефти в ЕС - многие страны столкнутся с серьезными проблемами и кризис начнет сказываться на простых потребителях, пишет журналист. Все это, по его мнению, может подорвать поддержку Украины со стороны коллективного Запада.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Были заморожены российские зарубежные активы, введены эмбарго на поставку угля и нефти, а также многое другое. Все эти меры больно ударили по самим европейцам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Видео
«Запах смерти»: как иностранные журналисты посетили территорию СИЗО в Еленовке
06:10 В стране и мире
Видео
Десант в деле: кадры боевой работы разведгруппы ВДВ на Украине
05:47 В стране и мире
В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
04:45 В стране и мире
В США заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам
23:16 В стране и мире
Видео
Обстрел ВСУ вызвал утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.