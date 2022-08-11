Bloomberg назвал Москву победителем в нефтяном противостоянии

По мнению обозревателя Хавьера Бласа, это станет еще более очевидно после вступления в силу нефтяного эмбарго.

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Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, о чем ясно свидетельствуют объемы производства топлива и его цены на внешних рынках. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его данным, в прошлом месяце в России добыли почти 10,8 миллиона баррелей в день.

«Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», - указывает Блас.

Что касается стоимости углеводородов, то и здесь Россия восстанавливает свои позиции за счет ограниченного предложения на рынке, уточнил обозреватель.

«По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», - уверен он.

Блас считает, что основные события на энергетическом рынке еще впереди. Когда в ноябре вступят в силу ограничения на поставки российской нефти в ЕС - многие страны столкнутся с серьезными проблемами и кризис начнет сказываться на простых потребителях, пишет журналист. Все это, по его мнению, может подорвать поддержку Украины со стороны коллективного Запада.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Были заморожены российские зарубежные активы, введены эмбарго на поставку угля и нефти, а также многое другое. Все эти меры больно ударили по самим европейцам.