Минэнерго РФ сформировало перечень основных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР

На данный момент российские энергетики перемещают дизельные генераторы на территорию ЛНР и проверяют готовность объектов к подключению к электросети.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Министерство энергетики России составило перечень приоритетных работ для восстановления энергоснабжения крупных городов Луганской Народной Республики.

Отмечается, что в настоящее время российские энергетики перемещают дизельные генераторы на территорию ЛНР и проверяют готовность объектов к подключению к электросети, учитывая их приоритетность. Начало подключения генераторов запланировано на 2 августа.

«Кроме этого, для восстановления сетей газоснабжения местная компания выявляет повреждения оборудования и ремонты. Специалисты и техника из России прибудут в ЛНР 1 августа для оказания помощи», - сказано в сообщении Минэнерго в Telegram.

Ранее Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России. Министр энергетики России Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям.