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Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России

Тимур Шерзад
14:00 22.07.2022
Министр энергетики России Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям. 
© Видео: Пресс-служба министра энергетики РФ © Фото: Пресс-служба министра энергетики РФ
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Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России. Об этом сообщает пресс-служба министра энергетики РФ. 

Согласно сообщению, министр энергетики России Николай Шульгинов посетил с рабочим визитом Крым и Донецкую Народную Республику. 

«Министр дал старт работе восстановленных воздушных линий электропередачи - ВЛ 330 кВ "Каховская - Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская - Островская", что позволит соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины», - говорится в сообщении. 

По словам Шульгинова, проведенные работы обеспечивают переток активной мощности в энергосистемы Херсонской и Запорожской областей в объеме 600 МВт. Министр отметил, что бесперебойное электроснабжение получит население, а также промышленные потребители, социальные объекты и другие потребители электричества. 

Николай Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям. 

Министр энергетики России добавил, что в приоритете сейчас подготовка к осенне-зимнему периоду в освобожденных городах Донбасса, в первую очередь в Мариуполе, Волновахе, Рубежном, Шахтерске и Лисичанске.

При этом вторая важная задача - восстановление магистральной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы увеличить надежность обеспечения электроэнергией энергосистем освобожденных от Украины территорий. 

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