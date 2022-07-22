Министр энергетики России Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям.

© Видео: Пресс-служба министра энергетики РФ © Фото: Пресс-служба министра энергетики РФ

Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России. Об этом сообщает пресс-служба министра энергетики РФ.

Согласно сообщению, министр энергетики России Николай Шульгинов посетил с рабочим визитом Крым и Донецкую Народную Республику.

«Министр дал старт работе восстановленных воздушных линий электропередачи - ВЛ 330 кВ "Каховская - Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская - Островская", что позволит соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины», - говорится в сообщении.

По словам Шульгинова, проведенные работы обеспечивают переток активной мощности в энергосистемы Херсонской и Запорожской областей в объеме 600 МВт. Министр отметил, что бесперебойное электроснабжение получит население, а также промышленные потребители, социальные объекты и другие потребители электричества.

Николай Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям.

Министр энергетики России добавил, что в приоритете сейчас подготовка к осенне-зимнему периоду в освобожденных городах Донбасса, в первую очередь в Мариуполе, Волновахе, Рубежном, Шахтерске и Лисичанске.

При этом вторая важная задача - восстановление магистральной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы увеличить надежность обеспечения электроэнергией энергосистем освобожденных от Украины территорий.

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