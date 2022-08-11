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«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии

Игорь Лапик
06:34 11.08.2022
Боевую подготовку военнослужащие сирийской армии проходят на территории специального воздушно-десантного комплекса под руководством российских инструкторов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сирийские военнослужащие впервые совершили массовое десантирование с борта пяти вертолетов в провинции Хама. Бойцы специального подразделения «Тигры» на практике продемонстрировали то, чему их научили российские инструкторы. Боевой клин из военно-транспортных вертолетов Ми-8 разрезает горячий воздух над пустыней в провинции Хама. 

Сирийские десантники уже стали единым целым со своими парашютами Д-6 российского производства. Эффективно управлять куполом в воздухе и быстро собрать его на земле. Все движения отточены до автоматизма.

«Ощущение полета - это непередаваемое чувство. Прыжки в небо поднимают боевой дух и нас охватывает невероятная гордость. Особенно радуешься, когда все твои товарищи приземляются целыми и невредимыми. Это заслуга наших российских тренеров», - сказал десантник дивизии специального назначения «Тигры» Накиб Хассун.

Бойцов дивизии спецназначения «Тигры» учат покорять небо российские инструкторы. На тренажерах на территории специального комплекса воздушно-десантной подготовки, который был возведен недавно с учетом многолетнего российского опыта. Сейчас он подсказывает, что в нынешних реалиях прыгать с вертолетов гораздо эффективнее чем с самолетов.   

«Преимущество в том, что с самолета Ил-76 одновременно невозможно провести десантирование 100 человек. Сегодня было произведено первое десантирование с вертолетов Ми-8 одновременно 100 человек. При таком массовом десантировании надо обращать внимание на то, что личный состав находится очень близко друг от друга и необходимо энергично уходить, чтобы не сойтись друг с другом», - объяснил инструктор по воздушно-десантной подготовке Василий.

Сирийские «Тигры» в ходе недавней войны не раз решали исход ключевых сражений в свою пользу, освобождая населенные пункты от боевиков. В дивизии жесткая дисциплина, свои славные боевые традиции и безмерная благодарность России за поддержку. Ее бойцы каждый раз выражают во время торжественного построения после прыжков.

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