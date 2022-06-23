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«Тигры» в небе: в Сирии бойцов дивизии спецназначения обучили прыжкам с парашютом

Игорь Лапик
10:39 23.06.2022
Свой первый прыжок совершили более сотни десантников дивизии спецназначения «Тигры».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Волшебные слова российского инструктора по парашютной подготовке действуют магически на сирийских десантников, и они бегут на свой первый прыжок как на праздник. Пока вертолет набирает высоту, у руководителя группы есть время дать финальные указания. И все, кто находится на борту, с огромной дозой адреналина в крови начинают ощущать невероятное единение.

До земли 900 метров, рампа открыта, и вот наступает тот самый момент, когда нужно сделать самый смелый шаг в своей жизни. Начинающие парашютисты совершают свой первый прыжок не с самолета, а с вертолета. Так и психологически легче, ну и ветер за бортом не такой сильный. Единственное, что нужно сделать парашютистам, - это вовремя дернуть кольцо, но даже если этого не произойдет, то автомат раскрытия сделает свое дело. Такова особенность парашюта Д-6.

После того как купол парашюта раскрылся, важно правильно приземлиться. Ноги необходимо держать вместе, тело должно быть напряжено в момент соприкосновения с поверхностью.

«Я испытываю нереальные эмоции. Когда я выпрыгнул из вертолета и оказался в небе, мне показалось, что я достиг невероятного для человека состояния. У меня в горле ком от гордости. Я поменялся и готов на все ради Родины. Мы не посрамим наших предков и будем образцом для подражания молодежи», - поделился парашютист Мулязим Самсали.

В этот раз совершили свой первый прыжок более сотни десантников дивизии спецназначения «Тигры». Перед этим они прошли тщательную подготовку по российским методикам. Специально для этого был построен современный воздушно-десантный комплекс, где есть все необходимые тренажеры.

Сейчас подразделение дивизии «Тигры» на 100% укомплектовано парашютными системами российского производства. Они позволяют выполнить любую боевую задачу. На следующих этапах подготовки десантники будут прыгать в полной боевой экипировке, в ночное время, а также на водную поверхность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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