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В ГД внесен законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами недружественных стран

Алексей Курильченко
15:50 01.08.2022
В пояснительной записке назвали передачу детей в недружественные страны «ударом по будущему нации».
В ГД внесен законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами недружественных стран
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Государственную думу РФ внесен законопроект, вносящий поправки в Семейный кодекс. Поправки предлагают запретить гражданам недружественных стран усыновлять и брать под опеку детей сирот из России.

«Уже многие годы "коллективный запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. "Хочешь победить народ - воспитай его детей". Передача наших детей на воспитание в "недружественные страны" - это удар по будущему нации. При этом необходимо обратить внимание на то, что по состоянию на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находится 17 498 детей-сирот», - говорится в пояснительной записке.

Ранее в МВД России приступили к реализации указа президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи гражданства детям-сиротам из ЛНР, ДНР и Украины. Отмечается, что данный порядок можно применять к детям вне зависимости от места их нахождения.

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