В стране и мире В ГД внесен законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами недружественных стран Алексей Курильченко В пояснительной записке назвали передачу детей в недружественные страны «ударом по будущему нации». © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Государственную думу РФ внесен законопроект, вносящий поправки в Семейный кодекс. Поправки предлагают запретить гражданам недружественных стран усыновлять и брать под опеку детей сирот из России. «Уже многие годы "коллективный запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. "Хочешь победить народ - воспитай его детей". Передача наших детей на воспитание в "недружественные страны" - это удар по будущему нации. При этом необходимо обратить внимание на то, что по состоянию на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находится 17 498 детей-сирот», - говорится в пояснительной записке. Ранее в МВД России приступили к реализации указа президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи гражданства детям-сиротам из ЛНР, ДНР и Украины. Отмечается, что данный порядок можно применять к детям вне зависимости от места их нахождения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика