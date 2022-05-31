В МВД РФ приступили к реализации указа Путина о гражданстве для сирот из Донбасса и с Украины

Данный порядок можно применять к детям вне зависимости от места их нахождения. Они могут пребывать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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В МВД России приступили к реализации указа президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи гражданства детям-сиротам из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«… предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение 3 месяцев детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что данный порядок можно применять к детям вне зависимости от места их нахождения. Они могут пребывать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, народных республик Донбасса или Украины.