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В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Виктория Ивашечкина
05:47 11.08.2022
Утверждается, что из бюджета государства на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей.
В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект в четверг, 11 августа, планируется внести в Госдуму. Об этом сообщают «Известия». 

Как уточняется, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, снизить уровень бедности населения. По расчетам авторов инициативы, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. 

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что пересмотреть параметры МРОТ важно сейчас, то есть в момент подготовки бюджета на 2023 год.

Первого июня текущего года в России вступило в силу постановление, согласно которому минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 10%.

Размер МРОТ на данный момент составляет 15 279 рублей в месяц. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что данное решение позволяет увеличить зарплаты примерно четырем миллионам жителей РФ.

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