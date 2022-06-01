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В России увеличили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров

Максим Крюков
01:06 01.06.2022
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается.
В России увеличили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров
© Фото: Anna Tis, Pexels
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В России вступило в силу постановление, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 10%. Соответствующий документ по поручению президента России Владимира Путина 30 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что решение об индексации пенсий позволит повысить пенсионное обеспечение для тридцати пяти миллионов неработающих граждан пенсионного возраста. Сообщается, что в среднем прибавка составит 1760 рублей. Таким образом, средний размер пенсионных начислений достигнет 19 360 рублей.

Прожиточный минимум в среднем по России составит 13 919 рублей. При этом ПМ для трудоспособных населения будет равняться 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль. Решение об индексации прожиточного минимума позволит увеличить все выплаты, связанные с размером этого показателя, которые получают порядка 15 миллионов человек.

Что касается минимального размера оплаты труда (МРОТ), данный показатель также был повышен на 10%, теперь его размер составит 15 279 рублей в месяц. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации подчеркнул, что данное решение позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам жителей РФ.

Ранее стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о реформе пенсий. Предполагается, что данная инициатива сможет положительно повлиять на отношение россиян к добровольным накоплениям. В рамках проекта предлагается осуществлять 6%-е налоговые вычеты, проводить государственное софинансирование и страховать накопления суммой до 1,4 миллионов рублей.

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