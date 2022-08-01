ВСУ выпустили 12 ракет по Первомайску из РСЗО HIMARS
© Фото: ТРК "Звезда"
ВСУ выпустили 12 ракет по Первомайску из РСЗО HIMARS
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ВСУ выпустили 12 ракет по Первомайску из РСЗО HIMARS
© Фото: ТРК "Звезда"
ВСУ выпустили 12 ракет по Первомайску из РСЗО HIMARS
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