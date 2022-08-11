Армия арми-2022 В Казахстане прошла тренировка этапа «Огневой рубеж» конкурса АрМИ «Меридиан» Виктория Ивашечкина Военнослужащим также напомнили, что помимо основного командного зачета на данном этапе выбирается «Лучший стрелок». © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Топографические расчеты стран-участниц конкурса АрМИ-2022 «Меридиан» провели в Казахстане тренировку первого этапа конкурса - «Огневой рубеж». На данном этапе военнослужащим необходимо продемонстрировать свою быстроту и меткость, поразив мишени из положения стоя или лежа. Всего 18 мишеней на каждый топографический расчет. Цели находятся на расстоянии от 20 до 100 метров. Стрельба ведется из автомата Калашникова АК-74М. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» До тренировки участникам напомнили, что помимо основного командного зачета на данном этапе выбирается «Лучший стрелок». В этой номинации будет награжден военнослужащий топогеодезического расчета, показавший лучшие результаты по стрельбе за наименьшее время. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее сообщалось, что команды-участницы международного конкурса топографических служб «Меридиан» провели первую выездную тренировку на полигоне Амандык. Для команд России, Белоруссии и Армении тренировочный процесс на новой территории начался с самого сложного этапа - «Топографический квадратлон». Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика