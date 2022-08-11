В Казахстане прошла тренировка этапа «Огневой рубеж» конкурса АрМИ «Меридиан»
Военнослужащим также напомнили, что помимо основного командного зачета на данном этапе выбирается «Лучший стрелок».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Топографические расчеты стран-участниц конкурса АрМИ-2022 «Меридиан» провели в Казахстане тренировку первого этапа конкурса - «Огневой рубеж».
На данном этапе военнослужащим необходимо продемонстрировать свою быстроту и меткость, поразив мишени из положения стоя или лежа. Всего 18 мишеней на каждый топографический расчет. Цели находятся на расстоянии от 20 до 100 метров. Стрельба ведется из автомата Калашникова АК-74М.