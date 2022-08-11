Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Детеныша выпустили в вольер после успешного лечения.
© Видео: Земля Леопарда YouTube © Фото: Земля Леопарда YouTube
Спасенного в Приморского крае котенка дальневосточного леопарда выпустили после лечения в просторный вольер. Кадры с детенышем публикует пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
Раненного и истощенного четырехмесячного котенка в начале августа обнаружили рядом с границами национального парка. Специалисты считают, что он мог отбиться от стаи из-за разлива реки или схода селя, либо остаться без попечения как самый слабый детеныш в большом выводке.
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