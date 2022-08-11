Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда

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После оказания первой помощи, маленького самца поместили в карантинный блок в Центре реабилитации диких животных в селе Алексеевка. Состояние детеныша улучшилось, его раны зажили.

«Он быстро набрал вес: сбалансированное питание с витаминами помогло поправиться в два раза и нормализировать массу - до 9 кг. В результате ветеринары приняли решение, что подопечный готов к выпуску в вольер под открытым небом», - рассказали в пресс-службе.

За котенком наблюдают при помощи видеокамер и фотоловушек. По словам специалистов, зверь сразу начал вести себя очень активно и даже заставил смотрителей поволноваться: котенок посматривал на вершину оград и явно замышлял устроить побег.

Дальневосточный леопард - это самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на Земле. По данным последних исследований, в России зарегистрирован всего 121 дальневосточный леопард.

Ранее ученые запечатлели на камеру «пение» дальневосточного леопарда. Хищник по имени Ониисан таким образом общается с сородичами и обозначает свою территорию.