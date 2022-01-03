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«Пение» редчайшего леопарда попало на видео

Алексей Курильченко
07:54 03.01.2022
Своим рычанием хищник обозначает территорию своих владений и привлекает внимание самок.
© Видео: youtube, Земля Леопарда © Фото: youtube, Земля Леопарда
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Ученые национального парка «Земля леопарда» запечатлели на видео «пение» занесенного в Красную книгу дальневосточного леопарда. Хищник по имени Ониисан, записанный в базе как Leo 106M, с помощью голоса общается со своими сородичами и метит территорию. Таким образом, хищник показывает себя как доминантный самец и привлекает к себе самок.

«Самец обозначил свое присутствие, дав сигнал всем лесным обитателям. Он продемонстрировал поведение здорового взрослого самца, заявил окружающему миру о своих правах на территорию и добычу с помощью одного из методов хорошо развитой коммуникативной системы леопардов. Взрослому леопарду нужно каждую неделю съедать несколько десятков килограмм мяса, так что вопрос территории – это вопрос охотничьих угодий и кормовых ресурсов», - заявила начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

Ранее лесная камера в заповеднике «Земли леопарда» запечатлела крайне необычный «разговор» амурского тигра с пятнистыми оленями. Хищный зверь явно не собирался набрасываться на находящуюся поблизости добычу и выглядел крайне отрешенно, что говорит о том, что тигр не был голоден.

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