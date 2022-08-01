Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» приверженность принципам ВТО

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Принимая санкции против России, страны Запада «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой ассоциации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что, вводя санкции, Запад не учел возможные последствия, в том числе рост инфляции в мире и удорожание стройматериалов.

«Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку», - заявил Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономическая ситуация в России и в сфере отечественного бизнеса осложняется на фоне недружелюбной среды Запада, однако она складывается лучше, чем ожидал тот самый Запад, когда вводил санкции и блокады в отношении Москвы.