Песков заявил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем ожидал Запад от своих санкций

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Экономическая ситуация в России и в сфере отечественного бизнеса осложняется на фоне недружелюбной среды Запада, однако она складывается лучше, чем ожидал тот самый Запад, когда вводил санкции и блокады в отношении Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нас, блокады нашей экономики в виде санкций», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях с участием главы государства Владимира Путина зачастую фигурирует тема укрепления рубля. Официальный представитель Кремля также выразил мнение, что кабмин РФ должен обратить особое внимание на тематику сильного рубля.