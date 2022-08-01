Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство
© Фото: Rainer Jensen, dpa, Globallookpress
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство.
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Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство
© Фото: Rainer Jensen, dpa, Globallookpress
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство.
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