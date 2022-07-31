В Болгарии загорелся склад боеприпасов бизнесмена, поставлявшего оружие на Украину

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В болгарском Карнобате произошел пожар на складе боеприпасов бизнесмена Эмилиана Гебрева, поставлявшего вооружение Украине в 2014 году. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на самого предпринимателя.

По его словам, склады боеприпасов находятся на территории бывших казарм.

«Пожару предшествовал небольшой взрыв», - сказал Гебрев, уточнив, что никто не пострадал.

По данным полиции, взрыва не было, уточняет РИА Новости.

В 2021 году газета New York Times сообщала, что Гебрев признал поставки оружия на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году и то, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. Спецслужбы Чехии обвиняли Россию в причастности ко взрывом на складе, однако расследование инцидентов не получило развития, документы затем были уничтожены. В феврале президент Чехии назвал дискуссии на эту тему «бурей в стакане воды».

В конце апреля прошлого года Болгарское национальное телевидение со ссылкой на данные прокуратуры сообщило, что шестеро граждан РФ подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявили обвинения в покушении на Гебрева.