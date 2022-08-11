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Юрист рассказал, как наказать самокатчика в случае столкновения

Анна Касаткина
03:30 11.08.2022
При столкновении необходимо сразу обращаться в ГИБДД и полицию, отметил эксперт.
Юрист рассказал, как наказать самокатчика в случае столкновения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пострадавший от столкновения с электросамокатом пешеход может обратиться в полицию или ГИБДД, а также потребовать компенсации вреда через суд. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал юрист Ефим Казанцев.

Он отметил, что вина самокатчика будет устанавливаться в соответствии с мощностью самоката. Так, если она не превышает 250 Вт, самокат не относится к транспортным средствам, а значит, положение о ДТП на такие инциденты не распространяется. Если при столкновении с таким самокатом пешеходу будет нанесен вред, то необходимо обратиться с иском в суд. В зависимости от тяжести причиненного вреда также может наступать административная или уголовная ответственность, уточнил Казанцев, для этого нужно обратиться в полицию или суд.

Что касается самокатов мощностью свыше 250 Вт, то они приравниваются к мопедам и такое столкновение будет считаться полноценным ДТП.

«В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности», - объяснил юрист.

Так как на глаз определить мощность самоката достаточно сложно, Казанцев посоветовал при любом столкновении обращаться сразу и в Госавтоинспекцию, и в полицию.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в России в скором времени изменятся правила езды на электросамокатах. В частности, предполагается, что будет ограничена максимальную скорость езды.

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