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Во вторник украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Теперь она лишилась доступа к международному рынку капиталов.

В компании заявили, что правительство Украины не разрешило выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Там считают, что таким образом кабмин фактически взял на себя ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта газа для прохождения предстоящего отопительного сезона.

Напомним, недавно депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине необходимо начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, которые проходят по ее территории.

Политик предложил решить проблемы Украины в сфере энергетики за счет прав российской стороны, и при этом признал, что Киев должен выполнить транзитные обязательства перед партнерами. По словам украинского депутата, киевские власти должны создать для этого совместно с «Нафтогазом» стратегический план развития отрасли.