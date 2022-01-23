СМИ: на АЭС «Фукусима-1» нашли утечку жидкости для создания ледяной стены

По сведениям СМИ, на японской атомной электростанции «Фукусима-1» будто бы произошла утечка как минимум четырех тонн раствора, использующегося для поддержания ледяной стены под АЭС. Нехватка части раствора в специальных баках якобы была замечена еще на прошлой неделе.

Как указывает пресса, специалисты станции рассматривают в качестве возможной причины проблемы повреждение одной из труб. На АЭС будто бы ведется активная деятельность по обнаружению и устранению утечки.

Об этом сообщает телеканал NHK. Установка ледяной стены, создание которой потребовало около трехсот миллионов долларов, была завершена в 2016 году. Ее функцией является блокирование притока грунтовых вод, которые могут попасть под реакторы «Фукусимы-1» и смешаться с радиоактивной жидкостью.