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СМИ: на АЭС «Фукусима-1» нашли утечку жидкости для создания ледяной стены

Анна Берестовая
02:52 23.01.2022
Неисправность якобы была обнаружена специалистами АЭС на прошлой неделе.
СМИ: на АЭС «Фукусима-1» нашли утечку жидкости для создания ледяной стены
© Фото: z03 ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По сведениям СМИ, на японской атомной электростанции «Фукусима-1» будто бы произошла утечка как минимум четырех тонн раствора, использующегося для поддержания ледяной стены под АЭС. Нехватка части раствора в специальных баках якобы была замечена еще на прошлой неделе.

Как указывает пресса, специалисты станции рассматривают в качестве возможной причины проблемы повреждение одной из труб. На АЭС будто бы ведется активная деятельность по обнаружению и устранению утечки.

Об этом сообщает телеканал NHK. Установка ледяной стены, создание которой потребовало около трехсот миллионов долларов, была завершена в 2016 году. Ее функцией является блокирование притока грунтовых вод, которые могут попасть под реакторы «Фукусимы-1» и смешаться с радиоактивной жидкостью.

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