Брат Анатолия Чубайса рассказал о состоянии экс-главы «Роснано»

До этого телеведущая Ксения Собчак сообщила, что бывший представитель российского президента по связям с международными организациями попал в реанимацию одной из европейских клиник .

«Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий. Никаких хронических болезней у него нет. Так что все будет в порядке. Это все, что я могу сказать», - сказал Игорь Чубайс.

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