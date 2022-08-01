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Брат Анатолия Чубайса рассказал о состоянии экс-главы «Роснано»

Игнат Далакян
13:07 01.08.2022
Брат бывшего главы «Роснано» сообщил, что хронических болезней у Анатолия Чубайса нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Брат Анатолия Чубайса, декан факультета россиеведения Института социальных наук Игорь Чубайс рассказал «Звезде» о состоянии бывшего главы «Роснано».

«Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий. Никаких хронических болезней у него нет. Так что все будет в порядке. Это все, что я могу сказать», - сказал Игорь Чубайс.

Ранее в Кремле назвали печальной новость о болезни Анатолия Чубайса. Дмитрий Песков отметил, что детали ситуации Кремлю неизвестны.

До этого телеведущая Ксения Собчак сообщила, что бывший представитель российского президента по связям с международными организациями попал в реанимацию одной из европейских клиник.

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