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Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в конфликт на севере Косово

Марина Крижановская
01:29 01.08.2022
Отмечено, что возглавляемая НАТО Миссия полностью сконцентрировалась на ежедневном выполнении мандата ООН для обеспечения безопасной и надежной среды и свободы перемещения всех жителей Косово.
Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в конфликт на севере Косово
© Фото: NATO_KFOR, Twitter
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Миссия Североатлантического альянса в Коссово заявила о своей готовности принять участие в конфликте в непризнанной республике. Указывается, что «KFOR готова вмешаться, если стабильность подвергнется опасности на севере Косово». В частности, Миссия ссылается на резолюцию 1244 СБ ООН от 1999 года.

«Наша возглавляемая НАТО Миссия полностью сконцентрировалась на ежедневном выполнении мандата ООН для обеспечения безопасной и надежной среды и свободы перемещения всех жителей Косово», - приводится заявление в аккаунте Международных сил под руководством НАТО в Twitter.

Также указано, что KFOR «поддерживает видимое и подвижное положение на земле и контактирует с представителями организаций безопасности Косово и с сербским министром обороны.

© NATO_KFOR, Twitter

Данная Миссия KFOR (Kosovo Force) отвечает за обеспечение безопасности в самопровозглашенном Косово. Она проводит постоянный мониторинг ситуации.

Немногим ранее в Миссии ООН делам временной администрации в Косове (также МООНК) призвали Косово избегать эскалации и восстановить движение. С 1 августа на территории Косово вводится запрет на использование выданных Белградом документов и регистрационных автомобильных номеров. 

Вечером 31 июля сербское население Косово начало строить баррикады на улицах, блокировать дороги. На улицах Северной Митровицы завыли сирены.

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