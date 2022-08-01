Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в конфликт на севере Косово

Отмечено, что возглавляемая НАТО Миссия полностью сконцентрировалась на ежедневном выполнении мандата ООН для обеспечения безопасной и надежной среды и свободы перемещения всех жителей Косово.

© Фото: NATO_KFOR, Twitter

Миссия Североатлантического альянса в Коссово заявила о своей готовности принять участие в конфликте в непризнанной республике. Указывается, что «KFOR готова вмешаться, если стабильность подвергнется опасности на севере Косово». В частности, Миссия ссылается на резолюцию 1244 СБ ООН от 1999 года.

«Наша возглавляемая НАТО Миссия полностью сконцентрировалась на ежедневном выполнении мандата ООН для обеспечения безопасной и надежной среды и свободы перемещения всех жителей Косово», - приводится заявление в аккаунте Международных сил под руководством НАТО в Twitter.

Также указано, что KFOR «поддерживает видимое и подвижное положение на земле и контактирует с представителями организаций безопасности Косово и с сербским министром обороны.