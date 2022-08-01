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Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Алексей Курильченко
12:03 01.08.2022
Ограничения на снятие наличных евро и долларов продлится до 9 марта 2023 года.
Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Globallookpress
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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на шесть месяцев. Таким образом, ограничения продлятся до 9 марта 2023 года.

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет», - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что граждане могут снять в валюте деньги, которые поступили на счет до 9 марта 2022 года. Выдача будет осуществляться в евро и долларах.

Ранее зампред Банка России Сергей Белов заявил, что вопрос о деноминации в России не обсуждается и экономических предпосылок для этого нет. Он обратил внимание на то, что последняя деноминация, произошедшая в 1998 году, проводилась для укрепления доверия к российской национальной валюте.

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