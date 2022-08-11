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Глава МАГАТЭ не видит «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС

Максим Крюков
22:58 11.08.2022
Рафаэль Гросси призвал «незамедлительно» прекратить боевые действия и организовать как можно скорее инспекцию атомной электростанции сотрудниками МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ не видит «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС
© Фото: Минобороны РФ
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН заявил об отсутствии в настоящий момент «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», - сказал он.

Гросси добавил, что, несмотря на это, ситуация может измениться в любой момент, подчеркнув, что в последнее время обстановка на Запорожской АЭС резко ухудшилась в связи с обстрелами вблизи станции, которые ведут украинские военные. Глава организации призвал «незамедлительно» прекратить боевые действия и организовать как можно скорее инспекцию атомной электростанции сотрудниками МАГАТЭ.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что обстрелы со стороны украинских войск по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы. Он отметил, что ответственность за действия украинских властей ляжет на западные страны, которые спонсируют Киев оружием.

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