Волына попросил прощения перед мирными жителями Донбасса

Он обратил внимание, что лично просил украинское руководство об организации «зеленого коридора» и поиске политического решения о выводе мариупольского гарнизона ВСУ, однако, по его словам, этого решения не нашлось.

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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына от имени украинских военнослужащих попросил прощения у мирных жителей Донбасса и заявил, что не хотел бы допустить гибели мирных жителей.

«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. Я скажу от себя, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы погибали мирные жители, чтобы было человеческое горе», - сказал он.

Также военный обратился с просьбой к президенту Украины и украинским властям, чтобы те приняли меры по обмену военнослужащими, которые попали в плен с предприятия «Азовсталь».

Волына обратил внимание, что лично просил украинское руководство об организации «зеленого коридора» и поиске политического решения о выводе мариупольского гарнизона ВСУ, однако, по его словам, этого решения не нашлось.

Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что бойцы батальона «Азов»* зачастую приветствовали друг друга, используя нацистские жесты. Также Волына выразил сожаление, что его попросту бросили в Мариуполе, и он надеется, что семья все еще ждет его возвращения.

* Нацбатальон «Азов» признан в РФ террористической организацией