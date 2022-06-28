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Волына рассказал о том, как бойцы «Азова»* использовали нацистские жесты

Максим Крюков
18:57 28.06.2022
Кроме того, морпех ВСУ заявил, что его попросту бросили в Мариуполе, и выразил надежду на то, что семья все еще ждет его возвращения.
© Видео: Анатолий Шарий, Youtube © Фото: Анатолий Шарий, Youtube
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Бойцы батальона «Азов»* зачастую приветствовали друг друга, используя нацистские жесты. Об этом рассказал командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына.

Сергея Волынский по кличке Волына подтвердил, что лично наблюдал подобные проявления фашизма, когда находился с боевиками на территории предприятия «Азовсталь». При этом он заявил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины подобное не практикуется. Кадры еще с одним доказательством расцвета нацизма на Украине опубликовал блогер Анатолий Шарий в своем YouТube-канале.

Также Волына выразил сожаление, что его попросту бросили в Мариуполе, и он надеется, что семья все еще ждет его возвращения.

Ранее украинский морпех Волына рассказал о притеснениях от националистов на территории «Азовстали». Волынский заявил, что на человека выдавали в день 50 граммов крупы и шесть или восемь банок тушенки на 186 человек. Пища, по его словам, была скудной. Ощущалось, что азовцы* чувствуют себя полными хозяевами и кормят «гостей» по остаточному принципу.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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