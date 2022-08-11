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Участники «Военного ралли» впервые проведут стрельбу из новых автоматов АК-12

21:59 11.08.2022
Пристрелка прошла сегодня на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Впервые военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии выполнят стрельбы из новых автоматов Калашникова АК-12 в ходе этапа «Огневой» конкурса «Военное ралли» в рамках АрМИ-2022. Пристрелка прошла сегодня на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

Каждый участник из четырех команд выполнил пристрелку по специальным мишеням. Для корректировки прицелов использовалось специальное оборудование. Также экипажами бронеавтомобилей «Тигр» отработаны слаженность совместных действий по загрузке боеприпасов, установке пулемета и проведены пробные стрельбы.

Для участия в конкурсе военные получили и провели техническое обслуживание автомобилей «КАМАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобилей «Тигр». Кроме того, штурманы экипажей изучили маршрут соревнований по карте с использованием навигационной системой «ГЛОНАСС».

Напомним, Международный этап конкурса «Военное ралли» впервые пройдёт на территории двух государств России и Монголии с 13 по 21 августа. Торжественная церемония открытия состоится в городе Улаангом 14 августа, куда участники совершат марш в составе военной колонны.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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